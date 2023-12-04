​Политано: «Ещё не вечер»

Действующий чемпион Италии «Наполи» потерпел крупное домашнее поражение от миланского «Интера», пропустив три безответных мяча. Нападающий «Наполи» Маттео Политано прокомментировал случившееся, он расстроен поражением, но пытается сохранять оптимизм:

- Это болезненное поражение, но я уверен, что еще ничего не закончено. Мы продолжим работать и сохранять оптимизм. Мы должны прогрессировать, - цитирует слова Политано calcionapoli1926.it.

В следующем туре чемпионата Италии «Наполи» сыграет с туринским «Ювентусом», это случится уже в пятницу, восьмого декабря.