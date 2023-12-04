Барелла: «Благодарен коллегам по команде»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла забил свой первый гол в сезоне, это случилось в матче против «Наполи», который его команда выиграла со счетом 3:0. Барелла прокомментировал события прошедшего матча и выразил благодарность коллегам по команде.

- Очень благодарен всем коллегам по команде, которые поддерживали меня в непростой момент - у меня не получалось на поле, все шло не так. Поэтому этот гол я хочу посвятит именно им, а также моей семье, моей супруге и дочерям, - цитирует слова Николо Бареллы fcinter1908.it.

В следующем туре Сеии А «Интер» примет дома «Удинезе».