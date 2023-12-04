​Ди Лоренцо: «В раздевалке все были разочарованы»

В четырнадцатом туре итальянского чемпионата «Наполи» крупно проиграл в домашнем матче миланскому «Интеру», пропустив три безответных мяча. Капитан неаполитанцев Джованни ди Лоренцо поделился своими мыслями по поводу произошедшего.

- Конечно, результат разочаровал всех нас. Проигрывать таким образом всегда неприятно. Такие результаты дома удручают. Это чувствительное поражение, и в раздевалке все были разочарованы. Тем не менее, мы верим в тренера и готовимся к следующему важному матчу, - цитирует слова ди Лоренцо calcionapoli1926.it.

В следующем туре неаполитанцам предстоит сразиться с «Ювентусом».