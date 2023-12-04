​«Наполи» впервые в 21-м веке проиграл 4 из первых 7 домашних матчей сезона

Действующий чемпион Италии, «Наполи», потерпел крупное поражение от миланского «Интера». Причем случилось это дома - неаполитанцы в этом сезоне очень неудачно выступают именно в домашних стенах, потерпев четыре поражения в семи проведенных встречах.

Столь неудачной статистики с клубом не было с сезона 1997/1998, тогда команда проиграла пять из первых семи домашних матчей, а по итогам того сезона печально опустилась в Серию Б. Четыре поражения в первых семи домашних матчах были и в сезоне 1954/1955.

В следующем туре «Наполи» поджидает не менее серьезный матч - в Турине с «Ювентусом».