​«Обет молчания» - наставник «Наполи» отказался комментировать поражение от «Интера»

Действующий чемпион Италии, «Наполи», потерпел крупное поражение от миланского «Интера» - да еще и дома. Подопечные Вальтера Маццарри пропустили три безответных мяча - самое крупное поражение «Наполи» в нынешнем сезоне (но не в нынешнем году - вспомните апрельские 0:4 от «Милана»).

Наставник клуба после игры не стал давать интервью журналистам, а в его окружении намекнули на то, что это связано с недовольством некоторыми судейскими решениями - в частности, неназначенный арбитрами пенальти за фол против Осимхена.

В следующем туре «Наполи» поджидает не менее серьезный матч - в Турине с «Ювентусом».