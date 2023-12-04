«Интер» впервые с 1977 года крупно обыграл «Наполи» на выезде

В четырнадцатом туре итальянского чемпионата «Интер» оставил не у дел действующего чемпиона Италии, обыграв на выезде со счетом 3:0 «Наполи». Это стало эффектной демонстрацией смены декораций в итальянском чемпионате - «Наполи» мало похож на команду, блистательно обыгравшую всех в минувшем сезоне.

С исторической точки зрения этот матч интересен тем, что «Интер» крупно не выигрывал в Неаполе почти полвека. В последний раз это случилось в 1977 году, тогда «нерадзурри» также забили три безответных мяча. В следующем туре «Интер» сыграет дома с «Удинезе», это случится в субботу.