Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу: «Мы заслужили победу»

04 Декабря 2023 • 09:14 Комментировать
Наполи
0:3
Интер Милан

В четырнадцатом туре итальянского чемпионата «Интер» оставил не у дел действующего чемпиона Италии, обыграв на выезде со счетом 3:0 «Наполи». События игры прокомментировал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу, который забил первый гол в минувшем матче.

- «Наполи» - качественный соперник, и победа на самом деле далась нам нелегко. Важную роль сыграли детали, а также нацеленность на успех. Мы старались играть выше, чтобы не позволять «Наполи» развивать атаки, и я не сомневаюсь, что сделали для победы больше, заслужили ее, - цитирует слова турецкого полузащитника fcinter1908.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Хакан Чалханоглу ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Декабря
09:53
Барелла: «Благодарен коллегам по команде»
09:41
​Ди Лоренцо: «В раздевалке все были разочарованы»
09:31
​«Наполи» впервые в 21-м веке проиграл 4 из первых 7 домашних матчей сезона
09:26
​«Обет молчания» - наставник «Наполи» отказался комментировать поражение от «Интера»
09:19
«Интер» впервые с 1977 года крупно обыграл «Наполи» на выезде
09:14
Чалханоглу: «Мы заслужили победу»
09:02
​Симоне Индзаги: «Это триумф над действующим чемпионом»
00:40
«Интер» устроил разгром «Наполи» на чужом поле 3
03 Декабря
22:15
«Наполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
21:48
Кварацхелия и Мхитарян – в основе: «Наполи» и «Интер» назвали составы на очную битву
13:03
Клиенты PARI: «Интер» обыграет «Наполи» в 14-м туре Серии А
11:42
Романо: «У меня нет информации, что Осимхен близок к новому контракту с «Наполи»
02:44
Наполи - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:03
Бесплатная ставка и прогноз на матч Наполи – Интер Милан чемпионата Италии – 3 декабря 2023
00:46
Гамшик: «Наполи» может обыграть «Интер»
02 Декабря
18:09
В «Наполи» сообщили, что могут продать Осимхена
15:35
Аллегри: «Результат матча «Наполи» – «Интер» не будет нас интересовать»
00:29
«Интер» по-прежнему обсуждает новый контракт с Дюмфрисом – стороны пока не согласовали зарплату
30 Ноября
04:02
Стало известно, когда Мхитарян продлит контракт с «Интером» 1
29 Ноября
16:20
Журналистка Килес: «Думаю, де Лаурентис может отпустить Осимхена в январе»
28 Ноября
04:01
«Интер» может отложить продление контракта Лаутаро до мая
01:33
Павар может не успеть вернуться на поле до конца года
27 Ноября
23:56
Названы условия возможного перехода Зелиньски в «Интер»
22:54
«Наполи» не отпустит Осимхена в «Челси» в январе
14:15
Дальма: «Интер» больше устроила ничья в матче с «Ювентусом»
10:58
Гендиректор «Интера» Маротта: «Думаю, в переговорах по новому контракту с Лаутаро не будет проблем»
26 Ноября
23:21
Два клуба АПЛ нацелились на Лаутаро Мартинеса
11:40
Бывший агент Кавани считает, что уругваец превосходит нападающего «Наполи» Осимхена
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
04.12.23 в 22:45
Торино Торино
Аталанта Аталанта
3.20 3.45 2.29
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 04 Декабря
10:03 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес: «Мы - команда»
09:59 · Италия. Серия А
​Политано: «Ещё не вечер»
09:56 · Россия. Премьер-лига
В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Тикнизяну
09:53 · Италия. Серия А
Барелла: «Благодарен коллегам по команде»
09:41 · Италия. Серия А
​Ди Лоренцо: «В раздевалке все были разочарованы»
09:31 · Италия. Серия А
​«Наполи» впервые в 21-м веке проиграл 4 из первых 7 домашних матчей сезона
09:26 · Италия. Серия А
​«Обет молчания» - наставник «Наполи» отказался комментировать поражение от «Интера»
09:19 · Италия. Серия А
«Интер» впервые с 1977 года крупно обыграл «Наполи» на выезде
09:14 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Мы заслужили победу»
09:02 · Италия. Серия А
​Симоне Индзаги: «Это триумф над действующим чемпионом»
00:40 · Италия. Серия А
«Интер» устроил разгром «Наполи» на чужом поле 3
00:16 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Мальдини - высокомерный тип, считающий себя незаменимым»
03 Декабря
23:22 · Италия. Серия А
«Фиорентина» установила клубный рекорд по количеству голов за год
22:32 · Италия. Серия А
​Ураган уничтожил любимую «клетку» Аллегри
22:15 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Все новости
Рекомендуем