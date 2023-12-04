Чалханоглу: «Мы заслужили победу»

В четырнадцатом туре итальянского чемпионата «Интер» оставил не у дел действующего чемпиона Италии, обыграв на выезде со счетом 3:0 «Наполи». События игры прокомментировал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу, который забил первый гол в минувшем матче.

- «Наполи» - качественный соперник, и победа на самом деле далась нам нелегко. Важную роль сыграли детали, а также нацеленность на успех. Мы старались играть выше, чтобы не позволять «Наполи» развивать атаки, и я не сомневаюсь, что сделали для победы больше, заслужили ее, - цитирует слова турецкого полузащитника fcinter1908.it.