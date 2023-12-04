​Симоне Индзаги: «Это триумф над действующим чемпионом»

В четырнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» крупно обыграл «Наполи», забив тому три мяча в гостевом матче. Таким образом миланцы эффектно вернули себе лидерство в турнирной таблице, уступив его лишь на пару дней. Наставник «Милана» Симоне Индзаги прокомментировал итоги матча.

- Демонстрация силы. Я очень доволен. Уже сделал комплименты ребятам за отличный матч. Хотя в первом тайме «Наполи» пытался создать нам проблемы. Но забив два мяча, мы стали хозяевами положения. Это важнейшая победа над действующим чемпионом Италии, - ликует Симоне Индзаги, слова которого цитирует fciter1908.it.