«Интер» устроил разгром «Наполи» на чужом поле

В центральном матче тура в Серии А «Наполи» принимал «Интер». В споре чемпиона и лидера нового сезона всё закончилось прозаично, хотя поначалу хозяева постоянно тревожили голкипера. Маттео Политано от радиуса штрафной запустил мяч в перекладину. А вот гости свой первый реальный шанс превратили в гол, Хакан Чалханоглу со средней дистанции в касание пульнул в левый угол ворот - 0:1. И снова Янн Зоммер выручал свою команду, а его одноклубники забивали. Лаутаро Мартинес по левому краю поля промчался к воротам и выдал мяч под удар Николо Барелле от центра штрафной - 0:2. Хуан Куадрадо отлично навесил к линии вратарской, и Маркус Тюрам ударом головой сделал счет разгромным.

«Интер» вновь лидирует с 35 очками в активе, «Наполи» (24) - четвертый.