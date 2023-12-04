«Интер» устроил разгром «Наполи» на чужом поле

В центральном матче тура в Серии А «Наполи» принимал «Интер». В споре чемпиона и лидера нового сезона всё закончилось прозаично, хотя поначалу хозяева постоянно тревожили голкипера. Маттео Политано от радиуса штрафной запустил мяч в перекладину. А вот гости свой первый реальный шанс превратили в гол, Хакан Чалханоглу со средней дистанции в касание пульнул в левый угол ворот - 0:1. И снова Янн Зоммер выручал свою команду, а его одноклубники забивали. Лаутаро Мартинес по левому краю поля промчался к воротам и выдал мяч под удар Николо Барелле от центра штрафной - 0:2. Хуан Куадрадо отлично навесил к линии вратарской, и Маркус Тюрам ударом головой сделал счет разгромным.
«Интер» вновь лидирует с 35 очками в активе, «Наполи» (24) - четвертый.
Протокол игры
|44'Чалханоглу Хакан (0:1)
|62'Барелла Николо (0:2)
|85'Тюрам Маркус (0:3)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир• 74'Эстигор Лео•Натан87' (Дзербин Алессио (87') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав75' (Линдстрём Йеспер (75') •Элмас Эльиф 59'75' (Зелиньски Пётр (75') •Политано Маттео68' (Распадори Джакомо (68') •Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
Зоммер Янн•Дармиан Маттео 79'86' (Биссек Янн-Аурель (86') •Де Врей Стефан18' (Аугусто Карлос (18') •Ачерби Франческо•Дюмфрис Дензел78' (Фраттези Давиде (78') •Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих78' (Куадрадо Хуан (78') •Димарко Федерико•Тюрам Маркус 86'86' (Арнаутович Марко (86') •Мартинес Лаутаро
03 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Forza Inter.
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