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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» устроил разгром «Наполи» на чужом поле

04 Декабря 2023 • 00:40 Комментировать (3)
Наполи
0:3
Интер Милан
окончен

В центральном матче тура в Серии А «Наполи» принимал «Интер». В споре чемпиона и лидера нового сезона всё закончилось прозаично, хотя поначалу хозяева постоянно тревожили голкипера. Маттео Политано от радиуса штрафной запустил мяч в перекладину. А вот гости свой первый реальный шанс превратили в гол, Хакан Чалханоглу со средней дистанции в касание пульнул в левый угол ворот - 0:1. И снова Янн Зоммер выручал свою команду, а его одноклубники забивали. Лаутаро Мартинес по левому краю поля промчался к воротам и выдал мяч под удар Николо Барелле от центра штрафной - 0:2. Хуан Куадрадо отлично навесил к линии вратарской, и Маркус Тюрам ударом головой сделал счет разгромным.

«Интер» вновь лидирует с 35 очками в активе, «Наполи» (24) - четвертый.

Протокол игры  
Наполи0:3Интер Милан
  44'Чалханоглу Хакан (0:1)
  62'Барелла Николо (0:2)
  85'Тюрам Маркус (0:3)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани Амир  74'Эстигор ЛеоНатан 87' (Дзербин Алессио ( 87') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 75' (Линдстрём Йеспер ( 75') Элмас Эльиф  59' 75' (Зелиньски Пётр ( 75') Политано Маттео 68' (Распадори Джакомо ( 68') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Гаэтано ДжанлукаГоллини ПьерлуиджиИдасяк ГубертЖуан ЖезусДемме ДиегоСимеоне ДжованниКаюсте Йенс
Зоммер ЯннДармиан Маттео  79' 86' (Биссек Янн-Аурель ( 86') Де Врей Стефан 18' (Аугусто Карлос ( 18') Ачерби ФранческоДюмфрис Дензел 78' (Фраттези Давиде ( 78') Барелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян Генрих 78' (Куадрадо Хуан ( 78') Димарко ФедерикоТюрам Маркус  86' 86' (Арнаутович Марко ( 86') Мартинес Лаутаро
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильАслани КристьянСанчес АлексисДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенКлассен ДэвиСтабиле Джакомо
03 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (3)
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ЮвиК
04 Декабря 2023 в 01:11
Спаллети что то знал
Barcelona-Champions
04 Декабря 2023 в 01:03
Брависсимо, нерадзурри👍🇮🇹Отлично сыграли обе миланские команды на этих выходных! Выиграть в гостях у Наполи многого стоит👍👍👍Вернулись. подопечные Индзаги на первое место, нельзя давать шанса старой синьоре, так держать 👌🍕
InterSan
04 Декабря 2023 в 00:47
Шикарная игра. Спорные ситуации были, но Интер играл на голову сильнее.
Forza Inter.
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