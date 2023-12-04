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Итальянский журналист: «Мальдини - высокомерный тип, считающий себя незаменимым»

04 Декабря 2023 • 00:16 Комментировать

Итальянский журналист Паоло де Паола критически отозвался о Паоло Мальдини, который в начале минувшего лета был уволен из «Милана». Он не ставит под сомнение достижения Паоло в качестве футболиста, но сомневается в его менеджерском наследии в своей очередной колонке:

- Паоло - феноменальный игрок, но в том, что касается управленца, есть вопросы. Обещал, что приобретает нового Кака, а оказался де Кетеларе. Другие менеджеры за такие неудачи понесли бы ответственность, так почему Мальдини считает, что он не должен отвечать? Нет, дорогой Паоло, так не пойдет, не стоит быть таким высокомерным и считать себя незаменимым, - цитирует слова журналиста pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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