«Фиорентина» установила клубный рекорд по количеству голов за год

В четырнадцатом туре итальянского чемпионата «Фиорентина» крупно переиграла «Салернитану», забив той три безответных мяча.

Таким образом, «Фиорентина» перевалила за показатель в сто мячей за весь календарный год, с учетом всех турниров, в которых выступает клуб, в прошлом сезоне дошедший до финала Лиги конференций. У «Фиорентины» сейчас 102 гола. Это лучший показатель в истории клуба за календарный год, и при этом впереди еще остаются матчи.

В частности, в следующем, пятнадцатом туре итальянского чемпионата «фиалки» сразятся с «Ромой», это случится десятого декабря.