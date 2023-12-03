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Чемпионат Италии. Серия А

​Ураган уничтожил любимую «клетку» Аллегри

03 Декабря 2023 • 22:32 Комментировать

Оказывается, Массимилиано Аллегри, наставник туринского «Ювентуса», любит «клетку». Нет, речь, конечно же, не о сексуальных фетишах Аллегри, в эту тему он нас не посвящает. Речь о «клетке из Ливорно» - спортивном комплексе в Ливорно, в котором Аллегри любит бывать и самостоятельно пинать мяч. Несколько раз он отзывался о нем в своем общении с журналистами, хвастаясь, что проиграл там только один матч.

И вот сейчас стало известно, что ураган уничтожил этот спортивный комплекс. Однако Массимилиано Аллегри, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, вызвался профинансировать его восстановление.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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