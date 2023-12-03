«Рома» добыла волевую победу над «Сассуоло», получив лишнего игрока

В 14-м туре Серии А «Рома» гостила у «Сассуоло». В середине первого тайма сумбурная атака хозяев с чередой отскоков завершилась тем, что Матеус Энрике подправил полет мяча в сетку - 1:0. Пауло Дибала целился в девятку ворот, но голкипер выручил. Во втором тайме Ромелу Лукаку в убойном моменте попал во вратаря, а также был офсайд. На 63-й минуте Даниэль Болока удалился за жуткий подкат, и соперник воспользовался этим. Расмус Кристенсен финтил в штрафной и был сбит - пенальти. Дибала с точки попал впритирку со штангой, голкипер не имел шансов. Кристенсен и сам отличился, выстрелил с линии штрафной, и мяч от защитника срикошетил в сетку.

«Рома» догнала «Наполи» на четвертом месте, «Сассуоло» - 14-й.