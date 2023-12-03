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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» добыла волевую победу над «Сассуоло», получив лишнего игрока

03 Декабря 2023 • 21:54 Комментировать
Сассуоло
1:2
Рома

В 14-м туре Серии А «Рома» гостила у «Сассуоло». В середине первого тайма сумбурная атака хозяев с чередой отскоков завершилась тем, что Матеус Энрике подправил полет мяча в сетку  - 1:0. Пауло Дибала целился в девятку ворот, но голкипер выручил. Во втором тайме Ромелу Лукаку в убойном моменте попал во вратаря, а также был офсайд. На 63-й минуте Даниэль Болока удалился за жуткий подкат, и соперник воспользовался этим. Расмус Кристенсен финтил в штрафной и был сбит - пенальти. Дибала с точки попал впритирку со штангой, голкипер не имел шансов. Кристенсен и сам отличился, выстрелил с линии штрафной, и мяч от защитника срикошетил в сетку.

«Рома» догнала «Наполи» на четвертом месте, «Сассуоло» - 14-й.

Протокол игры  
Сассуоло1:2Рома
(1:0) Энрике Матеус25'  
  76'Дибала Пауло (1:1)
  82'Кристенсен Расмус (1:2)
Консильи АндреаТольян ЙеремиНето РуанЭрлич Мартин  90'Винья Матиас 90' (Педерсен Маркус II ( 90') Болока Даниэль  63'Энрике Матеус  83'Берарди Доменико  69' 89' (Кастильехо Самуэль ( 89') Торстведт Кристиан  55' 81' (Дефрель Грегоре ( 81') Лорьенте Арман 65' (Рачич Урош ( 65') Пинамонти Андреа 81' (Байрами Недим ( 81')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенВольпато КристианКраньо АлессиоМулаттьери СамуэлеФеррари Джанмарко
Патрисиу РуйМанчини Джанлука 67' (Пеллегрини Лоренцо ( 67') Льоренте ДиегоН'Дика ЭванКарсдорп Рик 46' (Кристенсен Расмус ( 46'  78') Бове Эдоардо 46' (Азмун Сердар ( 46') Паредес ЛеандроКристанте БрианСпинаццола Леонардо 67' (Эль-Шаарави Стефан ( 67') Дибала Пауло 87' (Челик Зеки ( 87') Лукаку Ромелу
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаБелотти АндреаСаншеш РенатуАуа УссемСвилар Миле
03 декабря. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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