«Рома» добыла волевую победу над «Сассуоло», получив лишнего игрока

В 14-м туре Серии А «Рома» гостила у «Сассуоло». В середине первого тайма сумбурная атака хозяев с чередой отскоков завершилась тем, что Матеус Энрике подправил полет мяча в сетку - 1:0. Пауло Дибала целился в девятку ворот, но голкипер выручил. Во втором тайме Ромелу Лукаку в убойном моменте попал во вратаря, а также был офсайд. На 63-й минуте Даниэль Болока удалился за жуткий подкат, и соперник воспользовался этим. Расмус Кристенсен финтил в штрафной и был сбит - пенальти. Дибала с точки попал впритирку со штангой, голкипер не имел шансов. Кристенсен и сам отличился, выстрелил с линии штрафной, и мяч от защитника срикошетил в сетку.
«Рома» догнала «Наполи» на четвертом месте, «Сассуоло» - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Энрике Матеус25'
|76'Дибала Пауло (1:1)
|82'Кристенсен Расмус (1:2)
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Нето Руан•Эрлич Мартин• 90'Винья Матиас90' (Педерсен Маркус II (90') •Болока Даниэль• 63'Энрике Матеус• 83'Берарди Доменико 69'89' (Кастильехо Самуэль (89') •Торстведт Кристиан 55'81' (Дефрель Грегоре (81') •Лорьенте Арман65' (Рачич Урош (65') •Пинамонти Андреа81' (Байрами Недим (81')
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука67' (Пеллегрини Лоренцо (67') •Льоренте Диего•Н'Дика Эван•Карсдорп Рик46' (Кристенсен Расмус (46') • 78'Бове Эдоардо46' (Азмун Сердар (46') •Паредес Леандро•Кристанте Бриан•Спинаццола Леонардо67' (Эль-Шаарави Стефан (67') •Дибала Пауло87' (Челик Зеки (87') •Лукаку Ромелу
03 декабря. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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