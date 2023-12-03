Кварацхелия и Мхитарян – в основе: «Наполи» и «Интер» назвали составы на очную битву

В главном матче 14-го тура итальянской Серии А в воскресенье вечером сразятся «Наполи» и «Интер».

Рулевой «Наполи» Вальтер Маццарри решил выпустить на поле таких игроков: Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Натан, Замбо-Ангисса, Лоботка, Элмас, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

Наставник «Интера» Симоне Индзаги, в свою очередь, доверил место в основе таким исполнителям: Зоммер, Дармиан, де Врей, Ачерби, Дюмфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч «Наполи» - «Интер» начнётся в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.