Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью выбрал состав «Ромы» на игру против «Сассуоло»

03 Декабря 2023 • 19:19 Комментировать
Сассуоло
1:0
Рома
1 2.00 X 3.50 2 3.80
2-й тайм

В воскресенье вечером «Рома» будет проводить гостевой матч чемпионата Италии против «Сассуоло». Наставник «волков» Жозе Моуринью принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Льоренте, Н’Дика, Спинаццола, Паредес, Бове, Кристанте, Дибала, Лукаку.

Матч Серии А между «Сассуоло» и «Ромой» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
01:43
Бесплатная ставка и прогноз на матч Сассуоло – Рома чемпионата Италии – 3 декабря 2023
02 Декабря
17:55
​Моуринью: «Берарди нужно больше уважать соперников»
17:35
Александр Горшков: Возвращение в РПЛ — хороший вариант для Азмуна
11:09
«Ювентус» в январе снова попробует купить Берарди
01 Декабря
21:33
Клубы АПЛ готовы переманить капитана «Ромы» в январе
12:33
«Рома» нашла замену Моуринью
29 Ноября
15:46
«Ювентусу» больше нравится Берарди, чем Санчо, но «Сассуоло» всё усложняет
27 Ноября
04:24
Моуринью: «Серию А выиграет либо «Ювентус», либо «Интер»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО РОМА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лечче Лечче
Болонья Болонья
1
1
2.80 3.35 2.60
Видео
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Салернитана Салернитана
3
0
1.45 4.80 7.00
Видео
Окончен
Удинезе Удинезе
Верона Верона
3
3
1.85 3.55 4.60
Видео
70 мин
Сассуоло Сассуоло
Рома Рома
1
0
3.30 3.65 2.17
Видео
03.12.23 в 22:45
Наполи Наполи
Интер Милан Интер Милан
2.70 3.50 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
19:19 · Италия. Серия А
​Моуринью выбрал состав «Ромы» на игру против «Сассуоло»
19:04 · Италия. Серия А
«Удинезе» упустил победу над «Вероной» на 97-й минуте
18:56 · Италия. Серия А
«Фиорентина» не оставила шансов «Салернитане»
17:28 · Италия. Серия А
«Болонья» упустила верную победу над «Лечче»
16:09 · Италия. Серия А
«Барселона» получит половину от суммы трансфера Миранды в «Милан»
14:36 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» может отложить переговоры по Коне до лета из-за требований «Боруссии» Мёнхенгладбах
13:42 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек интересен трём клубам
13:20 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут уйти в «Ювентус»
12:27 · Италия. Серия А
Бардзальи: «Ювентус» заслуживает находиться на первом месте в Серии А»
11:54 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Миранчук не нужен «Торино», Влашич гораздо сильнее Алексея»
11:42 · Италия. Серия А
Романо: «У меня нет информации, что Осимхен близок к новому контракту с «Наполи»
03:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» мог продать Гатти за 25 млн евро
01:46 · Италия. Серия А
Пиоли – о выходе Тео Эрнандеса в центре обороны: «Это была его идея» 1
01:23 · Италия. Серия А
Пиоли: «Милан» должен стать последовательнее, если намерен бороться за места на вершине»
00:46 · Италия. Серия А
Гамшик: «Наполи» может обыграть «Интер»
Все новости
Рекомендуем