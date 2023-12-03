​Моуринью выбрал состав «Ромы» на игру против «Сассуоло»

В воскресенье вечером «Рома» будет проводить гостевой матч чемпионата Италии против «Сассуоло». Наставник «волков» Жозе Моуринью принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Льоренте, Н’Дика, Спинаццола, Паредес, Бове, Кристанте, Дибала, Лукаку.

Матч Серии А между «Сассуоло» и «Ромой» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии.