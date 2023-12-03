«Удинезе» упустил победу над «Вероной» на 97-й минуте

Завершился матч 14-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Вероной». Игра завершилась вничью со счётом 3:3.

Уже к 30-й минуте «Удинезе» имел преимущество в два мяча: спустя 15 минут после начала встречи отличился Кристиан Кабаселе, а затем Лоренцо Лукка распечатал ворота Лоренцо Монтипо. Гости смогли отыграть один мяч в первом тайме: Милан Джурич удачно исполнил 11-метровый удар.

На 61-й минуте Сириль Нгонж сравнял счёт, но Лоренцо Лукка оформил дубль, и игра шла к победе хозяев поля, но на 97-й минуте вышедший на замену Тома Анри установил окончательный счёт на табло.

«Удинезе» благодаря ничьей смог увеличить отрыв от зоны вылета