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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» упустил победу над «Вероной» на 97-й минуте

03 Декабря 2023 • 19:04 Комментировать
Удинезе
3:3
Верона
окончен

Завершился матч 14-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Вероной». Игра завершилась вничью со счётом 3:3.

Уже к 30-й минуте «Удинезе» имел преимущество в два мяча: спустя 15 минут после начала встречи отличился Кристиан Кабаселе, а затем Лоренцо Лукка распечатал ворота Лоренцо Монтипо. Гости смогли отыграть один мяч в первом тайме: Милан Джурич удачно исполнил 11-метровый удар.

На 61-й минуте Сириль Нгонж сравнял счёт, но Лоренцо Лукка оформил дубль, и игра шла к победе хозяев поля, но на 97-й минуте вышедший на замену Тома Анри установил окончательный счёт на табло. 

«Удинезе» благодаря ничьей смог увеличить отрыв от зоны вылета

 

Протокол игры  
Удинезе3:3Верона
(1:0) Кабаселе Кристиан16'  
(2:0) Лукка Лоренцо30'  
  37'Джурич Милан II (2:1)
  61'Нгонж Сириль (2:2)
(3:2) Лукка Лоренцо72'  
  90'Анри Тома (3:3)
Сильвестри МаркоФеррейра ЖоауКабаселе КристианПерес НеуэнЭбоселе Фести 66' (Ловрич Санди ( 66') Самарджич ЛазарУолас СоузаПайеро Мартин  45' 88' (Эхизибуэ Кингсли ( 88') Земура Джордан  44' 88' (Камара Ассан ( 88') Перейра Роберто 67' (Товен Флорьян ( 67') Саксесс Исаак 7' (Лукка Лоренцо ( 7')
Запасные: Камара ЭтьенСаррага ОйерГессанд АксельПаделли ДаниэлеКина ДомингушТиквич АнтониоМасина АдамОкойе МадукаАке МарлиКристенсен Томас
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонАмионе Бруно  45'Коппола Диего  50'Терраччано ФилиппоФолоруншо МайклДуда ОндрейНгонж Сириль  83'Суслов ТомашЛазович Дарко 84' (Анри Тома ( 84'  89') Джурич Милан II  6' 79' (Бонаццоли Федерико ( 79')
Запасные: Матеус ЧарлисМбула ХордиБерарди АлессандроДойг ДжошХуан Мануэль КрусФараони МаркоОнгла МартинNicolo CalabreseСердар СуатКаллон ЯяПерилли СимонеКабаль Хуан
03 декабря.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Верона

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