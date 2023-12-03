«Удинезе» упустил победу над «Вероной» на 97-й минуте

Завершился матч 14-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Вероной». Игра завершилась вничью со счётом 3:3.
Уже к 30-й минуте «Удинезе» имел преимущество в два мяча: спустя 15 минут после начала встречи отличился Кристиан Кабаселе, а затем Лоренцо Лукка распечатал ворота Лоренцо Монтипо. Гости смогли отыграть один мяч в первом тайме: Милан Джурич удачно исполнил 11-метровый удар.
На 61-й минуте Сириль Нгонж сравнял счёт, но Лоренцо Лукка оформил дубль, и игра шла к победе хозяев поля, но на 97-й минуте вышедший на замену Тома Анри установил окончательный счёт на табло.
«Удинезе» благодаря ничьей смог увеличить отрыв от зоны вылета
Протокол игры
|(1:0) Кабаселе Кристиан16'
|(2:0) Лукка Лоренцо30'
|37'Джурич Милан II (2:1)
|61'Нгонж Сириль (2:2)
|(3:2) Лукка Лоренцо72'
|90'Анри Тома (3:3)
Сильвестри Марко•Феррейра Жоау•Кабаселе Кристиан•Перес Неуэн•Эбоселе Фести66' (Ловрич Санди (66') •Самарджич Лазар•Уолас Соуза•Пайеро Мартин 45'88' (Эхизибуэ Кингсли (88') •Земура Джордан 44'88' (Камара Ассан (88') •Перейра Роберто67' (Товен Флорьян (67') •Саксесс Исаак7' (Лукка Лоренцо (7')
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Амионе Бруно• 45'Коппола Диего• 50'Терраччано Филиппо•Фолоруншо Майкл•Дуда Ондрей•Нгонж Сириль• 83'Суслов Томаш•Лазович Дарко84' (Анри Тома (84') • 89'Джурич Милан II 6'79' (Бонаццоли Федерико (79')
03 декабря.
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