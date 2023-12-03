«Фиорентина» не оставила шансов «Салернитане»

Завершился матч 14-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Салернитаной». Победу с разгромным счётом 3:0 одержали «фиалки».
Уже на шестой минуте Лукас Бельтран удачно исполнил 11-метровый удар, а уже через 12 минут Риккардо Соттиль удвоил преимущество своей команды.
Через десять минут начала второй 45-минутки итальянец уже выступил ассистентом, отдав голевой пас на Джакомо Бонавентуру, который и установил окончательный счёт на табло.
«Фиорентина» благодаря победе поднялась на пятое место, а «Салернитана» продолжает замыкать турнирную таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Бельтран Лукас6'
|(2:0) Соттиль Риккардо18'
|(3:0) Бонавентура Джакомо56'
Терраччиано Пьетро•Кайоде Майкл•Миленкович Никола•Раньери Лука 44'63' (Мартинес Лукас II (63') •Бираги Кристиано•Мело Артур•Дункан Альфред64' (Лопес Максим (64') •Иконе Жонатан73' (Куаме Кристиан (73') •Бонавентура Джакомо•Соттиль Риккардо73' (Брекало Йосип (73') •Бельтран Лукас64' (Нзола М'Бала (64')
Костиль Бенуа•Данилюк Флавиус•Фасио Федерико•Пирола Лоренцо•Маццокки Паскуале•Брадарич Домагой•Кулибали Лассана58' (Ленговски Матеуш (58') •Бохинен Эмиль58' (Маджоре Джулио (58') •Кастанос Григорис46' (Диа Булайе (46') •Кандрева Антонио73' (Чауна Лум (73') •Иквуемеси Чуквубуикем81' (Кабрал Жоване (81')
03 декабря. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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