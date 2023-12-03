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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» не оставила шансов «Салернитане»

03 Декабря 2023 • 18:56 Комментировать
Фиорентина
3:0
Салернитана
окончен

Завершился матч 14-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Салернитаной». Победу с разгромным счётом 3:0 одержали «фиалки».

Уже на шестой минуте Лукас Бельтран удачно исполнил 11-метровый удар, а уже через 12 минут Риккардо Соттиль удвоил преимущество своей команды.

Через десять минут начала второй 45-минутки итальянец уже выступил ассистентом, отдав голевой пас на Джакомо Бонавентуру, который и установил окончательный счёт на табло.

«Фиорентина» благодаря победе поднялась на пятое место, а «Салернитана» продолжает замыкать турнирную таблицу.

Протокол игры  
Фиорентина3:0Салернитана
(1:0) Бельтран Лукас6'  
(2:0) Соттиль Риккардо18'  
(3:0) Бонавентура Джакомо56'  
Терраччиано ПьетроКайоде МайклМиленкович НиколаРаньери Лука  44' 63' (Мартинес Лукас II ( 63') Бираги КристианоМело АртурДункан Альфред 64' (Лопес Максим ( 64') Иконе Жонатан 73' (Куаме Кристиан ( 73') Бонавентура ДжакомоСоттиль Риккардо 73' (Брекало Йосип ( 73') Бельтран Лукас 64' (Нзола М'Бала ( 64')
Запасные: Мина ЙерриИнфантино ДжиноАматуччи ЛоренцоГонсалес НиколасКристенсен ОливерМандрагора РоландоПьероцци НикколоБарак АнтонинПаризи Фабьяно
Костиль БенуаДанилюк ФлавиусФасио ФедерикоПирола ЛоренцоМаццокки ПаскуалеБрадарич ДомагойКулибали Лассана 58' (Ленговски Матеуш ( 58') Бохинен Эмиль 58' (Маджоре Джулио ( 58') Кастанос Григорис 46' (Диа Булайе ( 46') Кандрева Антонио 73' (Чауна Лум ( 73') Иквуемеси Чуквубуикем 81' (Кабрал Жоване ( 81')
Запасные: Бронн ДиланБотхейм ЭрикСими НванквоЛовато МаттеоДьомбер НорбертSalvati GregorioФиорилло ВинченцоСамбья СаломонМартеджани Агустин
03 декабря. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Салернитана

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1.45 4.80 7.00
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