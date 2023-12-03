«Фиорентина» не оставила шансов «Салернитане»

Завершился матч 14-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Салернитаной». Победу с разгромным счётом 3:0 одержали «фиалки».

Уже на шестой минуте Лукас Бельтран удачно исполнил 11-метровый удар, а уже через 12 минут Риккардо Соттиль удвоил преимущество своей команды.

Через десять минут начала второй 45-минутки итальянец уже выступил ассистентом, отдав голевой пас на Джакомо Бонавентуру, который и установил окончательный счёт на табло.

«Фиорентина» благодаря победе поднялась на пятое место, а «Салернитана» продолжает замыкать турнирную таблицу.