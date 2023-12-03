«Болонья» упустила верную победу над «Лечче»

Главные после «Удинезе» эксперты по ничейным результатам, «Лечче» и «Болонья», провели матч 14-го тура Серии А. Реальной остроты не было добрых три четверти игры, и наконец гости реализовали свой перевес, Хараламбос Ликояннис со штрафного закрутил мяч в сетку - 0:1. Он же мог снимать все вопросы о победителе, но не попал в рамку из более простого положения. Льюис Фергюсон атаковал, и мяч минимально разминулся со штангой. На 10-й компенсированной минуте Роберто Пикколи забил пенальти, и «Лечче» чудом избежал поражения. Эта команда идет 12-й, соперник - пятый.
Протокол игры
|68'Ликояннис Хараламбос (0:1)
|(1:1) Пикколи Роберто90'
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Понграчич Марин• 84'Баскиротто Федерико•Доргу Патрик•Гонсалес Хоан•Рамадани Юльбер 45'77' (Алмквист Понтус (77') •Стрефецца Габриэль77' (Рафья Хамза (77') •Уден Реми63' (Блен Алексис (63') •Банда Ламек63' (Сансоне Никола (63') • 90'Крстович Никола57' (Пикколи Роберто (57')
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Лукуми Джон•Калафьори Рикардо• 90'Кристиансен Виктор• 50'Фергюсон Льюис•Эбишер Мишель58' (Зиркзее Джошуа (58') •Фаббиан Джованни58' (Фройлер Ремо (58') •Ндой Дан85' (Урбаньски Кацпер (85') •Ван Хойдонк Сидней58' (Моро Никола (58') •Салемакерс Алексис58' (Ликояннис Хараламбос (58')
Запасные: Баньолини Никола•Бёкема Сэм•Равалья Федерико
03 декабря. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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