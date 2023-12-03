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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» упустила верную победу над «Лечче»

03 Декабря 2023 • 17:28 Комментировать
Лечче
1:1
Болонья

Главные после «Удинезе» эксперты по ничейным результатам, «Лечче» и «Болонья», провели матч 14-го тура Серии А. Реальной остроты не было добрых три четверти игры, и наконец гости реализовали свой перевес, Хараламбос Ликояннис со штрафного закрутил мяч в сетку - 0:1. Он же мог снимать все вопросы о победителе, но не попал в рамку из более простого положения. Льюис Фергюсон атаковал, и мяч минимально разминулся со штангой. На 10-й компенсированной минуте Роберто Пикколи забил пенальти, и «Лечче» чудом избежал поражения. Эта команда идет 12-й, соперник - пятый.

Протокол игры  
Лечче1:1Болонья
  68'Ликояннис Хараламбос (0:1)
(1:1) Пикколи Роберто90'  
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенПонграчич Марин  84'Баскиротто ФедерикоДоргу ПатрикГонсалес ХоанРамадани Юльбер  45' 77' (Алмквист Понтус ( 77') Стрефецца Габриэль 77' (Рафья Хамза ( 77') Уден Реми 63' (Блен Алексис ( 63') Банда Ламек 63' (Сансоне Никола ( 63'  90') Крстович Никола 57' (Пикколи Роберто ( 57')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедоньСмаилович ЗинединФатиканти ДжакомоДермаку КастриотБранколлини ФедерикоГалло АнтониноЛистковски МарчинВенути Лоренцо
Скорупски ЛукашПош ШтефанЛукуми ДжонКалафьори Рикардо  90'Кристиансен Виктор  50'Фергюсон ЛьюисЭбишер Мишель 58' (Зиркзее Джошуа ( 58') Фаббиан Джованни 58' (Фройлер Ремо ( 58') Ндой Дан 85' (Урбаньски Кацпер ( 85') Ван Хойдонк Сидней 58' (Моро Никола ( 58') Салемакерс Алексис 58' (Ликояннис Хараламбос ( 58')
Запасные: Баньолини НиколаБёкема СэмРавалья Федерико
03 декабря. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Лечче

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Ставка и прогноз на матч Лечче – Болонья чемпионата Италии – 3 декабря 2023
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