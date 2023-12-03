«Болонья» упустила верную победу над «Лечче»

Главные после «Удинезе» эксперты по ничейным результатам, «Лечче» и «Болонья», провели матч 14-го тура Серии А. Реальной остроты не было добрых три четверти игры, и наконец гости реализовали свой перевес, Хараламбос Ликояннис со штрафного закрутил мяч в сетку - 0:1. Он же мог снимать все вопросы о победителе, но не попал в рамку из более простого положения. Льюис Фергюсон атаковал, и мяч минимально разминулся со штангой. На 10-й компенсированной минуте Роберто Пикколи забил пенальти, и «Лечче» чудом избежал поражения. Эта команда идет 12-й, соперник - пятый.