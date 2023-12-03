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Чемпионат Италии. Серия А

Бардзальи: «Ювентус» заслуживает находиться на первом месте в Серии А»

03 Декабря 2023 • 12:27 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
08.12 22:45

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Андреа Бардзальи считает, что команда Массимилиано Аллегри заслуживает находиться на первом месте в Серии А. Напомним, если «Интер» сегодня проиграет «Наполи», «старая синьора» сохранит первую строчку в чемпионате.

«Ювентус» смотрится иначе по сравнению с прошлым сезоном. В клубе царит другой дух. Аллегри вернул правильный менталитет, который присущ команде. «Ювентус» заслуживает находиться на первом месте в Серии А. Даже после того, как команда пропустила поздний гол от «Монцы», игроки собрались и смогли вырвать победу», – цитирует Барцальи La Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Бардзальи

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