Бардзальи: «Ювентус» заслуживает находиться на первом месте в Серии А»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Андреа Бардзальи считает, что команда Массимилиано Аллегри заслуживает находиться на первом месте в Серии А. Напомним, если «Интер» сегодня проиграет «Наполи», «старая синьора» сохранит первую строчку в чемпионате.

«Ювентус» смотрится иначе по сравнению с прошлым сезоном. В клубе царит другой дух. Аллегри вернул правильный менталитет, который присущ команде. «Ювентус» заслуживает находиться на первом месте в Серии А. Даже после того, как команда пропустила поздний гол от «Монцы», игроки собрались и смогли вырвать победу», – цитирует Барцальи La Gazzetta dello Sport.