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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист: «Миранчук не нужен «Торино», Влашич гораздо сильнее Алексея»

03 Декабря 2023 • 11:54 Комментировать
Торино
...
Аталанта
1 3.10 X 3.20 2 2.50
04.12 22:45

Итальянский журналист Марио Пальяра оценил вероятность возвращения полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

Ранее сообщалось, что «Торино» хочет вернуть российского футболиста, который прошлый сезон провёл в туринском клубе на правах аренды.

«Все разговоры о возможном возвращении Алексея в «Торино» кажутся фейком. Клуб решил продолжить сотрудничество с Санабрией и Сапатой, почему они должны возвращать Миранчука? У «Торино» есть Влашич, который гораздо сильнее Алексея», — цитирует журналиста Sport24.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
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