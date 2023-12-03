Итальянский журналист: «Миранчук не нужен «Торино», Влашич гораздо сильнее Алексея»

Итальянский журналист Марио Пальяра оценил вероятность возвращения полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

Ранее сообщалось, что «Торино» хочет вернуть российского футболиста, который прошлый сезон провёл в туринском клубе на правах аренды.

«Все разговоры о возможном возвращении Алексея в «Торино» кажутся фейком. Клуб решил продолжить сотрудничество с Санабрией и Сапатой, почему они должны возвращать Миранчука? У «Торино» есть Влашич, который гораздо сильнее Алексея», — цитирует журналиста Sport24.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.