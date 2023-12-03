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Чемпионат Италии. Серия А

Романо: «У меня нет информации, что Осимхен близок к новому контракту с «Наполи»

03 Декабря 2023 • 11:42 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
1 2.90 X 3.50 2 2.45
Через 8 ч. 42 мин.

Итальянский журналист Фабрицио Романо выкатил инсайд касательно ситуации с контрактом нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Напомним, ранее президент клуба Аурелио де Лаурентис заявил, что нигериец близок к подписанию нового контракта.

«Аурелио де Лаурентис казался очень уверенным, когда говорил, что Осимхен близок к продлению контракта. Со своей стороны я не могу подтвердить эту информацию. Ситуация остаётся открытой. Трансфер в январе? Для этого потребуется сумасшедшее предложение», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Действующее соглашение Осимхена с «Наполи» истекает летом 2025 года. Нигериец интересен лондонскому «Челси».

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Наполи Виктор Осимхен Фабрицио Романо ещё теги

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