Романо: «У меня нет информации, что Осимхен близок к новому контракту с «Наполи»

Итальянский журналист Фабрицио Романо выкатил инсайд касательно ситуации с контрактом нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Напомним, ранее президент клуба Аурелио де Лаурентис заявил, что нигериец близок к подписанию нового контракта.

«Аурелио де Лаурентис казался очень уверенным, когда говорил, что Осимхен близок к продлению контракта. Со своей стороны я не могу подтвердить эту информацию. Ситуация остаётся открытой. Трансфер в январе? Для этого потребуется сумасшедшее предложение», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Действующее соглашение Осимхена с «Наполи» истекает летом 2025 года. Нигериец интересен лондонскому «Челси».