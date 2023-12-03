«Наполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 14-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Интер Милан
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Протокол игры
|44'Чалханоглу Хакан (0:1)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Эстигор Лео•Натан•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Элмас Эльиф•Политано Маттео•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
Зоммер Янн•Дармиан Маттео•Де Врей Стефан18' (Аугусто Карлос (18') •Ачерби Франческо•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Тюрам Маркус•Мартинес Лаутаро
03 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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