Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

03 Декабря 2023 • 22:15 Комментировать
Наполи
0:1
Интер Милан
1 2.95 X 3.35 2 2.58
перерыв

В рамках 14-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Интер».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Наполи0:1Интер Милан
 44'Чалханоглу Хакан (0:1)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЭстигор ЛеоНатанЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЭлмас ЭльифПолитано МаттеоОсимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Распадори ДжакомоГаэтано ДжанлукаЗелиньски ПётрГоллини ПьерлуиджиИдасяк ГубертЛиндстрём ЙесперЖуан ЖезусДзербин АлессиоДемме ДиегоСимеоне ДжованниКаюсте Йенс
Зоммер ЯннДармиан МаттеоДе Врей Стефан 18' (Аугусто Карлос ( 18') Ачерби ФранческоДюмфрис ДензелБарелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян ГенрихДимарко ФедерикоТюрам МаркусМартинес Лаутаро
Запасные: Арнаутович МаркоСенси СтефаноАудеро ЭмильБиссек Янн-АурельФраттези ДавидеАслани КристьянСанчес АлексисКуадрадо ХуанДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенКлассен ДэвиСтабиле Джакомо
03 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
21:48
Кварацхелия и Мхитарян – в основе: «Наполи» и «Интер» назвали составы на очную битву
13:03
Клиенты PARI: «Интер» обыграет «Наполи» в 14-м туре Серии А
11:42
Романо: «У меня нет информации, что Осимхен близок к новому контракту с «Наполи»
02:44
Наполи - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:03
Бесплатная ставка и прогноз на матч Наполи – Интер Милан чемпионата Италии – 3 декабря 2023
00:46
Гамшик: «Наполи» может обыграть «Интер»
02 Декабря
18:09
В «Наполи» сообщили, что могут продать Осимхена
15:35
Аллегри: «Результат матча «Наполи» – «Интер» не будет нас интересовать»
00:29
«Интер» по-прежнему обсуждает новый контракт с Дюмфрисом – стороны пока не согласовали зарплату
30 Ноября
04:02
Стало известно, когда Мхитарян продлит контракт с «Интером» 1
29 Ноября
16:20
Журналистка Килес: «Думаю, де Лаурентис может отпустить Осимхена в январе»
28 Ноября
04:01
«Интер» может отложить продление контракта Лаутаро до мая
01:33
Павар может не успеть вернуться на поле до конца года
27 Ноября
23:56
Названы условия возможного перехода Зелиньски в «Интер»
22:54
«Наполи» не отпустит Осимхена в «Челси» в январе
14:15
Дальма: «Интер» больше устроила ничья в матче с «Ювентусом»
10:58
Гендиректор «Интера» Маротта: «Думаю, в переговорах по новому контракту с Лаутаро не будет проблем»
26 Ноября
23:21
Два клуба АПЛ нацелились на Лаутаро Мартинеса
11:40
Бывший агент Кавани считает, что уругваец превосходит нападающего «Наполи» Осимхена
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Салернитана Салернитана
3
0
1.45 4.80 7.00
Видео
Окончен
Удинезе Удинезе
Верона Верона
3
3
1.85 3.55 4.60
Видео
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Рома Рома
1
2
3.30 3.65 2.17
Видео
Перерыв
Наполи Наполи
Интер Милан Интер Милан
0
1
2.70 3.50 2.60
Видео
04.12.23 в 22:45
Торино Торино
Аталанта Аталанта
3.20 3.45 2.29
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
23:22 · Италия. Серия А
«Фиорентина» установила клубный рекорд по количеству голов за год
22:32 · Италия. Серия А
​Ураган уничтожил любимую «клетку» Аллегри
22:15 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:54 · Италия. Серия А
«Рома» добыла волевую победу над «Сассуоло», получив лишнего игрока
21:48 · Италия. Серия А
Кварацхелия и Мхитарян – в основе: «Наполи» и «Интер» назвали составы на очную битву
19:19 · Италия. Серия А
​Моуринью выбрал состав «Ромы» на игру против «Сассуоло»
19:04 · Италия. Серия А
«Удинезе» упустил победу над «Вероной» на 97-й минуте
18:56 · Италия. Серия А
«Фиорентина» не оставила шансов «Салернитане»
17:28 · Италия. Серия А
«Болонья» упустила верную победу над «Лечче»
16:09 · Италия. Серия А
«Барселона» получит половину от суммы трансфера Миранды в «Милан»
14:36 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» может отложить переговоры по Коне до лета из-за требований «Боруссии» Мёнхенгладбах
13:42 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек интересен трём клубам
13:20 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут уйти в «Ювентус»
12:27 · Италия. Серия А
Бардзальи: «Ювентус» заслуживает находиться на первом месте в Серии А»
11:54 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Миранчук не нужен «Торино», Влашич гораздо сильнее Алексея»
Все новости
Рекомендуем