Гамшик: «Наполи» может обыграть «Интер»

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик поделился мыслями о предстоящем матче команды против «Интера».

Действующие чемпионы Италии не лучшим образом начали нынешний сезон: после 13 туров команда набрала 24 очка – отрыв от лидирующего «Ювентуса» составляет девять баллов (при матче в запасе), от «Интера» – восемь. Уже в воскресенье команда Вальтера Маццари сыграет против «нерадзурри».

«Я рад снова видеть Маццарри в «Наполи». Он сделал много хорошего для клуба, когда я сам выступал там, и теперь, надеюсь, он сможет это повторить.

Думаю, «Наполи» способен обыграть «Интер». Команда традиционно хороша на своём поле. Это первый домашний матч Маццарри после возвращение, очень важная игра», – сказал в интервью Sky словак.