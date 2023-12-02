«Лацио» в большинстве переиграл «Кальяри»

На протяжении ноября «Лацио» не мог победить в Серии А и сегодня мог исправиться в противостоянии с «Кальяри». Уже на восьмой минуте Мануэль Лаццарри помог Педро открыть счет. Испанец мог делать дубль, но на сей раз выручил голкипер. На 27-й минуте аутсайдеры остались вдесятером после фола Антуана Макумбу. После перерыва Чиро Иммобиле мог удваивать счет - промах. Перед самым финальным свистком «Кальяри» едва не удивил, Гаэтано Ористанио перебросил и вратаря, и ворота.

1:0, «Лацио» делит седьмое место, противник - третий с конца.