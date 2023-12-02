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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» в большинстве переиграл «Кальяри»

02 Декабря 2023 • 22:08 Комментировать
Лацио
1:0
Кальяри

На протяжении ноября «Лацио» не мог победить в Серии А и сегодня мог исправиться в противостоянии с «Кальяри».  Уже на восьмой минуте Мануэль Лаццарри помог Педро открыть счет. Испанец мог делать дубль, но на сей раз выручил голкипер. На 27-й минуте аутсайдеры остались вдесятером после фола Антуана Макумбу. После перерыва Чиро Иммобиле мог удваивать счет - промах.  Перед самым финальным свистком «Кальяри» едва не удивил, Гаэтано Ористанио перебросил и вратаря, и ворота.

1:0, «Лацио» делит седьмое место, противник - третий с конца.

Протокол игры  
Лацио1:0Кальяри
(1:0) Педро Родригес8'  
Проведель ИванЛаццари МануэльПатрикХила МариоМарушич АдамГендузи МаттеоРовелла Николо 46' (Катальди Данило ( 46') Альберто Луис 56' (Камада Даити ( 56') Исаксен Густав 83' (Весино Матиас ( 83') Иммобиле Чиро 70' (Кастельянос Валентин ( 70') Педро Родригес 70' (Андерсон Фелипе ( 70')
Запасные: Мандас ХристосБашич ТомаПеллегрини ЛукаСепе Луиджи
Скуффет СимонеГольданига Эдоардо 83' (Нандес Найтан ( 83'  75') Доссена АльбертоХацидиакос Пантелис  12' 32' (Сулемана Ибрахим ( 32') Дзаппа ГабриэлеДентелло ПаулоПрати Маттео 88' (Паволетти Леонардо ( 88') Макумбу Антуан  27'Виола Николас 46' (Ористанио Гаэтано ( 46') Лападула Джанлука 32' (Лувумбо Зито ( 32') Петанья Андреа
Запасные: Ауджелло ТоммазоМанкозу МаркоОберт АдамРадунович БорисШомуродов ЭлдорЯнкто ЯкубДейола АлессандроПерейро ГастонАрести СимонеВетеска Матеуш
02 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Кальяри

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