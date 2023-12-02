«Лацио» в большинстве переиграл «Кальяри»

На протяжении ноября «Лацио» не мог победить в Серии А и сегодня мог исправиться в противостоянии с «Кальяри». Уже на восьмой минуте Мануэль Лаццарри помог Педро открыть счет. Испанец мог делать дубль, но на сей раз выручил голкипер. На 27-й минуте аутсайдеры остались вдесятером после фола Антуана Макумбу. После перерыва Чиро Иммобиле мог удваивать счет - промах. Перед самым финальным свистком «Кальяри» едва не удивил, Гаэтано Ористанио перебросил и вратаря, и ворота.
1:0, «Лацио» делит седьмое место, противник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Педро Родригес8'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Патрик•Хила Марио•Марушич Адам•Гендузи Маттео•Ровелла Николо46' (Катальди Данило (46') •Альберто Луис56' (Камада Даити (56') •Исаксен Густав83' (Весино Матиас (83') •Иммобиле Чиро70' (Кастельянос Валентин (70') •Педро Родригес70' (Андерсон Фелипе (70')
Запасные: Мандас Христос•Башич Тома•Пеллегрини Лука•Сепе Луиджи
Скуффет Симоне•Гольданига Эдоардо83' (Нандес Найтан (83') • 75'Доссена Альберто•Хацидиакос Пантелис 12'32' (Сулемана Ибрахим (32') •Дзаппа Габриэле•Дентелло Пауло•Прати Маттео88' (Паволетти Леонардо (88') •Макумбу Антуан• 27'Виола Николас46' (Ористанио Гаэтано (46') •Лападула Джанлука32' (Лувумбо Зито (32') •Петанья Андреа
02 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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