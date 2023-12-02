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Чемпионат Италии. Серия А

Педро – единственный испанец, забивающий в топ-5 лигах в 15 сезонах подряд

02 Декабря 2023 • 21:22 Комментировать
Лацио
1:0
Кальяри
1 1.27 X 5.50 2 12.00
2-й тайм

Вингер «Лацио» Педро Родригес открыл счёт своим голам в нынешнем розыгрыше Серии А.

36-летний футболист открыл счёт на восьмой минуте проходящего сейчас матча против «Кальяри». Для Педро этот гол стал первым в Серии А в текущем сезоне. Таким образом, как отмечает Opta, воспитанник «Барселоны» забивает в пяти сильнейших европейских лигах уже в пятнадцатом сезоне кряду – единственный испанец с подобной серией. Свой первый гол в чемпионате игрок забил в сезоне-2009/10, когда выступал за родную для себя «Барселону».

Следить за ходом встречи «Лацио» – «Кальяри» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Педро Родригес

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