Педро – единственный испанец, забивающий в топ-5 лигах в 15 сезонах подряд

Вингер «Лацио» Педро Родригес открыл счёт своим голам в нынешнем розыгрыше Серии А.

36-летний футболист открыл счёт на восьмой минуте проходящего сейчас матча против «Кальяри». Для Педро этот гол стал первым в Серии А в текущем сезоне. Таким образом, как отмечает Opta, воспитанник «Барселоны» забивает в пяти сильнейших европейских лигах уже в пятнадцатом сезоне кряду – единственный испанец с подобной серией. Свой первый гол в чемпионате игрок забил в сезоне-2009/10, когда выступал за родную для себя «Барселону».

Следить за ходом встречи «Лацио» – «Кальяри» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.