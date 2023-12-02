​Беннасер мечтает о победе в Лиге чемпионов с «Миланом»

Близкий к возвращению в состав команды после травмы (и очень важный для ее игры) алжирский защитник «Милана» Исмаэль Беннасер рассказал о своей главной мечте. По его словам, победа в Лиге чемпионов стала бы исполнением его мечты - в составе «Милана», разумеется.

- Конечно, то моя мечта - победить в Лиге чемпионов с «Миланом». Когда ты выступаешь за такую команду, о таком можно помечтать, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.

В прошлом сезоне «Милан» добрался до полуфинала Лиги чемпионов, но уступил там «Интеру». В последний раз клуб побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году.