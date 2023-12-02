«Дженоа» не удержал победный результат в матче с «Эмполи»

В 14-м туре Серии А играли аутсайдеры, «Дженоа» и «Эмполи». Ударов было достаточно много, но попаданий в створ - минимум, и все они были результативными. На 33-й минуте Жуниор Мессиас зарядил в перекладину. Вскоре Руслан Малиновский забил свой очередной гол дальним ударом. Соперник ответил навесом Виктора Коваленко, только-только вышедший на замену Маттео Канчельери выиграл воздух и сравнял счет.
«Дженоа» делит 13-е место, а соперник поднялся на одно очко от зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Малиновский Руслан37'
|67'Канчельери Маттео (1:1)
Мартинес Хосеп•Фольякко Алессандро• 87'Де Винтер Кони•Дрэгушин Раду•Сабелли Стефано83' (Пушкаш Георге (83') •Френдруп Мортен•Бадель Милан• 90'Малиновский Руслан 56'73' (Фини Сейду (73') •Васкес Хоан73' (Хапс Ридгесиано (73') •Ретеги Матео•Мессиас Жуниор66' (Кутлу Беркан (66')
Бериша Этрит•Берешиньски Бартош•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Какаче Либерато•Фаццини Якопо46' (Коваленко Виктор (46') •Раноккья Филиппо 13'65' (Грасси Альберто (65') •Мале Юссеф76' (Марин Рэзван (76') •Камбьяги Николо•Капуто Франческо90' (Шпенди Стивен (90') •Мальдини Даниэль66' (Канчельери Маттео (66')
02 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".
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