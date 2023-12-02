Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» не удержал победный результат в матче с «Эмполи»

02 Декабря 2023 • 18:54 Комментировать
Дженоа
1:1
Эмполи

В 14-м туре Серии А играли аутсайдеры, «Дженоа» и «Эмполи». Ударов было достаточно много, но попаданий в створ - минимум, и все они были результативными. На 33-й минуте Жуниор Мессиас зарядил в перекладину. Вскоре Руслан Малиновский забил свой очередной гол дальним ударом. Соперник ответил навесом Виктора Коваленко, только-только вышедший на замену Маттео Канчельери выиграл воздух и сравнял счет.

«Дженоа» делит 13-е место, а соперник поднялся на одно очко от зоны вылета.

Протокол игры  
Дженоа1:1Эмполи
(1:0) Малиновский Руслан37'  
  67'Канчельери Маттео (1:1)
Мартинес ХосепФольякко Алессандро  87'Де Винтер КониДрэгушин РадуСабелли Стефано 83' (Пушкаш Георге ( 83') Френдруп МортенБадель Милан  90'Малиновский Руслан  56' 73' (Фини Сейду ( 73') Васкес Хоан 73' (Хапс Ридгесиано ( 73') Ретеги МатеоМессиас Жуниор 66' (Кутлу Беркан ( 66')
Запасные: Леали НиколаМаттурро АланХефти СильванСоммарива ДаниэлеГальдамес ПаблоТорсби МортенАарон МартинЯгелло Филип
Бериша ЭтритБерешиньски БартошИсмайли АрдианЛуперто СебастьяноКакаче ЛибератоФаццини Якопо 46' (Коваленко Виктор ( 46') Раноккья Филиппо  13' 65' (Грасси Альберто ( 65') Мале Юссеф 76' (Марин Рэзван ( 76') Камбьяги НиколоКапуто Франческо 90' (Шпенди Стивен ( 90') Мальдини Даниэль 66' (Канчельери Маттео ( 66')
Запасные: Бастони СимонеВалюкевич СебастьянЭбюэхи ТайроннКаприле ЭлияДестро МаттиаПеризан СамуэлеГьяси Эммануэль
02 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Дженоа

Новости по матчу

Сегодня, 02 Декабря
17:49
​Малиновский приблизился к Месси по голам из-за штрафной в топ-лигах за четыре года
01 Декабря
18:32
Актуальная ставка и прогноз на матч Дженоа – Эмполи чемпионата Италии – 2 декабря 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Дженоа Дженоа
Эмполи Эмполи
1
1
1.82 3.70 4.50
Видео
16 мин
Лацио Лацио
Кальяри Кальяри
1
0
1.55 4.30 6.20
Видео
02.12.23 в 22:45
Милан Милан
Фрозиноне Фрозиноне
0.00 0.00 0.00
Видео
03.12.23 в 14:30
Лечче Лечче
Болонья Болонья
2.80 3.35 2.60
Видео
03.12.23 в 17:00
Фиорентина Фиорентина
Салернитана Салернитана
1.45 4.80 7.00
Видео
03.12.23 в 17:00
Удинезе Удинезе
Верона Верона
1.85 3.55 4.60
Видео
03.12.23 в 20:00
Сассуоло Сассуоло
Рома Рома
3.30 3.65 2.17
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
20:12 · Италия. Серия А
​Беннасер мечтает о победе в Лиге чемпионов с «Миланом»
18:54 · Италия. Серия А
«Дженоа» не удержал победный результат в матче с «Эмполи»
18:38 · Италия. Серия А
​«Аль-Хиляль» отказался от идеи пригласить Моуринью
18:09 · Италия. Серия А
В «Наполи» сообщили, что могут продать Осимхена
17:55 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Берарди нужно больше уважать соперников»
17:49 · Италия. Серия А
​Малиновский приблизился к Месси по голам из-за штрафной в топ-лигах за четыре года
17:35 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков: Возвращение в РПЛ — хороший вариант для Азмуна
16:08 · Италия. Серия А
В «Наполи» не видят смысла говорит о новом контракте Кварацхелии
15:35 · Италия. Серия А
Аллегри: «Результат матча «Наполи» – «Интер» не будет нас интересовать»
12:27 · Италия. Серия А
Ибрагимович возвращается в «Милан»
11:16 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» положил глаз на полузащитника из Бундеслиги
11:09 · Италия. Серия А
«Ювентус» в январе снова попробует купить Берарди
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» не потерял интерес к Филлипсу
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» назвал условия подписания Санчо
08:43 · Россия. Премьер-лига
Камоцци оценил шансы Сперцяна заиграть в Серии А
Все новости
Рекомендуем