«Дженоа» не удержал победный результат в матче с «Эмполи»

В 14-м туре Серии А играли аутсайдеры, «Дженоа» и «Эмполи». Ударов было достаточно много, но попаданий в створ - минимум, и все они были результативными. На 33-й минуте Жуниор Мессиас зарядил в перекладину. Вскоре Руслан Малиновский забил свой очередной гол дальним ударом. Соперник ответил навесом Виктора Коваленко, только-только вышедший на замену Маттео Канчельери выиграл воздух и сравнял счет.

«Дженоа» делит 13-е место, а соперник поднялся на одно очко от зоны вылета.