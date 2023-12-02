​«Аль-Хиляль» отказался от идеи пригласить Моуринью

Саудовский «Аль-Хиляль» отказался от идеи пригласить на должность главного тренера команды Жозе Моуринью. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, на фоне хороших результатов доверие руководителей клуба Жорже Жезушу выросло. На текущий момент «Аль-Хиляль» настроен продолжать работу с этим специалистом, а предложение Жозе Моуринью было отозвано.

В то же время отмечается, что интерес к Моуринью сохраняет другой клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Ахли».

Стоит сказать, что действующий контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до конца сезона 2023/2024.