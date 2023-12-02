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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» сообщили, что могут продать Осимхена

02 Декабря 2023 • 18:09 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
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03.12 22:45

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис поделился комментарием о будущем форварда команды Виктора Осимхена.

«Мы продолжаем разговаривать с Осимхеном. Мы предложили ему новый контракт еще летом, но он пока не готов ставить подпись. По этой причине «Наполи» будет рассматривать вариант с продажей футболиста в следующем году», — цитирует функционера журналист Бен Джейкобс.

В нынешней кампании на счету 24-летнего форварда шесть голов и два ассиста в 12 поединках. Действующее трудовое соглашение Осимхена с «Наполи» рассчитано до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нигерийца составляет 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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