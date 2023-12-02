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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: «Берарди нужно больше уважать соперников»

02 Декабря 2023 • 17:55 Комментировать
Сассуоло
...
Рома
1 3.75 X 3.75 2 2.00
03.12 20:00

В воскресенье «Рома» проведёт гостевой матч Серии А против «Сассуоло». Главный тренер римской команды Жозе Моуринью сказал несколько слов о Доменико Берарди, выступающем за «зелёно-чёрных».

«Берарди – фантастический игрок, но ему нужно немного больше уважать своих соперников. То, как он дразнит соперников, чтобы зарабатывать фолы, - это перебор. Мне нравится этот футболист, но мне не нравится в нём всё», - сказал Моуринью журналистам на пресс-конференции.

Матч «Рома» - «Сассуоло» стартует 3 декабря в 19:00 по московскому времени. На текущий момент римляне занимают пятое место в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сассуоло Доменико Берарди ещё теги

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