​Моуринью: «Берарди нужно больше уважать соперников»

В воскресенье «Рома» проведёт гостевой матч Серии А против «Сассуоло». Главный тренер римской команды Жозе Моуринью сказал несколько слов о Доменико Берарди, выступающем за «зелёно-чёрных».

«Берарди – фантастический игрок, но ему нужно немного больше уважать своих соперников. То, как он дразнит соперников, чтобы зарабатывать фолы, - это перебор. Мне нравится этот футболист, но мне не нравится в нём всё», - сказал Моуринью журналистам на пресс-конференции.

Матч «Рома» - «Сассуоло» стартует 3 декабря в 19:00 по московскому времени. На текущий момент римляне занимают пятое место в таблице Серии А.