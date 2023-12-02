​Малиновский приблизился к Месси по голам из-за штрафной в топ-лигах за четыре года

Руслан Малиновский продолжает пользоваться своим главным качеством – сильным и точным ударом. В субботнем матче Серии А против «Эмполи» полузащитник «Дженоа» снова, как и в прошлом туре, забил из-за пределов штрафной площади. Малиновский получил мяч и нанёс отличный удар вторым касанием.

Для Малиновского это уже 17-й гол из-за пределов штрафной площадки в Серии А с момента дебюта (25 августа 2019 года). Если брать топ-дивизионы Европы, то за этот период больше голов из штрафной площади забил только Лео Месси. У звёздного аргентинца 23 таких гола, отмечает Opta.

Руслан Малиновский выступает за «Дженоа» в аренде. Права на украинского футболиста принадлежат «Марселю».