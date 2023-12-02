В «Наполи» не видят смысла говорит о новом контракте Кварацхелии

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о возможном продлении контракта с грузинским нападающим Хвичей Кварацхелией.

«Какой смысл сейчас спрашивать о Кваре, ведь у него ещё четыре года по контракту», - цитирует спортивного функционера журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что игрок сборной Грузии присоединился к команде из Неаполя прошлым летом и помог ей стать впервые за долгое время чемпионом Италии.

В текущем сезоне Хвича принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.