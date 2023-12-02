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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» не видят смысла говорит о новом контракте Кварацхелии

02 Декабря 2023 • 16:08 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о возможном продлении контракта с грузинским нападающим Хвичей Кварацхелией.

«Какой смысл сейчас спрашивать о Кваре, ведь у него ещё четыре года по контракту», - цитирует спортивного функционера журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что игрок сборной Грузии присоединился к команде из Неаполя прошлым летом и помог ей стать впервые за долгое время чемпионом Италии.

В текущем сезоне Хвича принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
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