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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Результат матча «Наполи» – «Интер» не будет нас интересовать»

02 Декабря 2023 • 15:35 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
1 2.95 X 3.55 2 2.40
03.12 22:45

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заверил, что его команду не будет интересовать результат матча между «Наполи» и миланским «Интером». Напомним, если «нерадзурри» проиграют, команда Аллегри удержит лидерство в Серии А с отрывом в одно очко.

«Результат матча «Наполи» – «Интер» не будет нас интересовать. Тем не менее, я посмотрю эту игру, так как скоро нам предстоит сыграть с «Наполи», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

«Ювентус» выиграл свой матч в этом туре Серии А, минимально одолев на выезде «Монцу» 2:1. На последних минутах игры победу команде Аллегри принёс Федерико Гатти.

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