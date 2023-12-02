Аллегри: «Результат матча «Наполи» – «Интер» не будет нас интересовать»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заверил, что его команду не будет интересовать результат матча между «Наполи» и миланским «Интером». Напомним, если «нерадзурри» проиграют, команда Аллегри удержит лидерство в Серии А с отрывом в одно очко.

«Результат матча «Наполи» – «Интер» не будет нас интересовать. Тем не менее, я посмотрю эту игру, так как скоро нам предстоит сыграть с «Наполи», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

«Ювентус» выиграл свой матч в этом туре Серии А, минимально одолев на выезде «Монцу» 2:1. На последних минутах игры победу команде Аллегри принёс Федерико Гатти.