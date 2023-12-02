Ибрагимович возвращается в «Милан»

Экс-форвард сборной Швеции и ряда европейских топ-клубов Златан Ибрагимович близок к возвращению в «Милан». Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

По информации инсайдера, скандинав вскоре станет менеджером в структуре итальянского гранда. Пока не разглашается, какие именно обязанности будут возложены на Ибрагимовича.

Напомним, что Златан объявил о завершении игровой карьеры минувшим летом. Вместе с «россонери» звездный нападающий стал чемпионом Италии в 2022 году.

В нынешнем розыгрыше Серии А миланский коллектив набрал 26 очков и занимает третье место после 13 туров.