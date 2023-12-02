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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» в январе снова попробует купить Берарди

02 Декабря 2023 • 11:09 Комментировать
Сассуоло
...
Рома
1 3.75 X 3.75 2 2.00
03.12 20:00

Туринский «Ювентус» ещё не вычеркнул из своего шорт-листа полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» вновь обратится к «чёрно-зелёным» для трансфера 29-летнего итальянца.

Источник при этом сообщает, что для оформления сделки «Ювентусу» нужно получить скидку от «Сассуоло», который летом настойчиво требовал за своего игрока 30 миллионов евро. Если «чёрно-зелёные» будут не готовы сделать скидку, трансфер не состоится.

В этом сезоне Берарди отметился 7 голами и 2 ассистами в итальянской Серии А. В матче с «Ювентусом» в первом круге чемпионата Доменико отметился голом и помог своей команде одержать победу 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Доменико Берарди ещё теги

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