«Ювентус» в январе снова попробует купить Берарди

Туринский «Ювентус» ещё не вычеркнул из своего шорт-листа полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» вновь обратится к «чёрно-зелёным» для трансфера 29-летнего итальянца.

Источник при этом сообщает, что для оформления сделки «Ювентусу» нужно получить скидку от «Сассуоло», который летом настойчиво требовал за своего игрока 30 миллионов евро. Если «чёрно-зелёные» будут не готовы сделать скидку, трансфер не состоится.

В этом сезоне Берарди отметился 7 голами и 2 ассистами в итальянской Серии А. В матче с «Ювентусом» в первом круге чемпионата Доменико отметился голом и помог своей команде одержать победу 4:2.