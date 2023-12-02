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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович решил, где продолжит карьеру

02 Декабря 2023 • 08:25 Комментировать

Сербский центрфорвард Душан Влахович не планирует покидать туринский «Ювентус». Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, нападающий собирается подписать новое трудовое соглашение со «старой синьорой».

Душан выступает за итальянский гранд с 2022 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 12 поединках. Влахович записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу.

После 14 туров Серии А «Ювентус» набрал 33 балла и занимает первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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