Влахович решил, где продолжит карьеру

Сербский центрфорвард Душан Влахович не планирует покидать туринский «Ювентус». Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, нападающий собирается подписать новое трудовое соглашение со «старой синьорой».

Душан выступает за итальянский гранд с 2022 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 12 поединках. Влахович записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу.

После 14 туров Серии А «Ювентус» набрал 33 балла и занимает первое место в турнирной таблице.