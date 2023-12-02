«Интер» по-прежнему обсуждает новый контракт с Дюмфрисом – стороны пока не согласовали зарплату

Правый латераль миланского «Интера» Дензел Дюмфрис продолжает переговоры по новому контракту с клубом.

Текущий договор нидерландца рассчитан до 2025 года. За 27-летним игроком следят многочисленные зарубежные клубы, и руководство «нерадзурри» надеется продлить его контракт до того, как начнут поступать официальные предложения. Согласно сведениям FcInterNews, в настоящий момент стороны продолжают переговоры: Дюмфрис хочет зарабатывать порядка 4,5 млн евро в год, в то время как «Интер» готов платить лишь 3,5. Вполне вероятно, что агенту футболиста удастся убедить миланский клуб повысить ставку до 4 млн евро в год.