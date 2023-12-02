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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» по-прежнему обсуждает новый контракт с Дюмфрисом – стороны пока не согласовали зарплату

02 Декабря 2023 • 00:29 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
1 2.95 X 3.55 2 2.40
03.12 22:45

Правый латераль миланского «Интера» Дензел Дюмфрис продолжает переговоры по новому контракту с клубом.

Текущий договор нидерландца рассчитан до 2025 года. За 27-летним игроком следят многочисленные зарубежные клубы, и руководство «нерадзурри» надеется продлить его контракт до того, как начнут поступать официальные предложения. Согласно сведениям FcInterNews, в настоящий момент стороны продолжают переговоры: Дюмфрис хочет зарабатывать порядка 4,5 млн евро в год, в то время как «Интер» готов платить лишь 3,5. Вполне вероятно, что агенту футболиста удастся убедить миланский клуб повысить ставку до 4 млн евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дензел Дюмфрис

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