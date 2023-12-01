​Мальдини считает, что де Кетеларе следовало предоставить дополнительное время

По мнению многих, Паоло Мальдини поплатился своим местом в «Милане» именно из-за неудачи с бельгийским атакующим полузащитником Шарлем де Кетеларе, который был куплен за очень большие для «Милана» деньги, но так и не раскрылся должным образом. Мальдини считает, что с де Кетеларе руководство клуба не проявило достаточного терпения, предоставив ему лишь один сезон.

- Я сделал 35 приобретений за время работы в клубе, но вопросы возникли только по де Кетеларе, которому был 21 год. В таком возрасте надо иметь терпение с игроком, надо уметь подождать, поддержать его, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.