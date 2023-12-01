В «Аталанте» сообщили, что не готовы отпустить Миранчука в аренду

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико отреагировал на информацию о том, что итальянский клуб может отдать российского полузащитника Алексея Миранчука в аренду.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова отпустить Миранчука при условии, что в арендном соглашении будет прописана опция обязательного выкупа.

«Аталанта» готова отпустить Миранчука в аренду? Это неправда», — цитирует Д’Амико Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл в составе «Аталанты» семь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 9 миллионов евро.