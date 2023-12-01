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Чемпионат Италии. Серия А

В «Аталанте» сообщили, что не готовы отпустить Миранчука в аренду

01 Декабря 2023 • 13:42 Комментировать
Торино
...
Аталанта
04.12 22:45

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико отреагировал на информацию о том, что итальянский клуб может отдать российского полузащитника Алексея Миранчука в аренду.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова отпустить Миранчука при условии, что в арендном соглашении будет прописана опция обязательного выкупа.

«Аталанта» готова отпустить Миранчука в аренду? Это неправда», — цитирует Д’Амико Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл в составе «Аталанты» семь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 9 миллионов евро.

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Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - зима 2024 Тони Д’Амико ещё теги

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