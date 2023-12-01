Чинквини: «В «Аталанте» Миранчуку игрового времени ждать не стоит»

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини выразил мнение, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку необходимо покинуть итальянский клуб, в котором он получает мало игрового времени.

«В «Аталанте» Алексей совсем не играет, у него тяжёлое положение. Не знаю, дадут ли ему ещё один шанс в чемпионате Италии в другом клубе, но в «Аталанте» игрового времени ждать не стоит», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Также эксперт отметил, что 28-летнему футболисту лучше вернуться в Россию, чем оставаться запасным игроком «Аталанты».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» семь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.