Мальдини не исключил переезд в Саудовскую Аравию

Бывший технический директор «Милана» Пауло Мальдини ответил на вопрос о своём будущем.

«Я бы никогда не согласился присоединиться к другому итальянскому клубу. Возможно, только к топ-клубу другой лиги. Саудовская Аравия? Кто знает…может быть, это неплохая идея», — приводит слова Мальдини Repubblica.

Ранее сообщалось, что в услугах 55-летнего специалиста заинтересован саудовский «Аль-Иттихад», за который выступает известный французский форвард Карим Бензема.

В 15 играх «Аль-Иттихад» набрал 28 очков и на данный момент располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.