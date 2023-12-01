Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини не исключил переезд в Саудовскую Аравию

01 Декабря 2023 • 13:13 Комментировать

Бывший технический директор «Милана» Пауло Мальдини ответил на вопрос о своём будущем.

«Я бы никогда не согласился присоединиться к другому итальянскому клубу. Возможно, только к топ-клубу другой лиги. Саудовская Аравия? Кто знает…может быть, это неплохая идея», — приводит слова Мальдини Repubblica.

Ранее сообщалось, что в услугах 55-летнего специалиста заинтересован саудовский «Аль-Иттихад», за который выступает известный французский форвард Карим Бензема.  

В 15 играх «Аль-Иттихад» набрал 28 очков и на данный момент располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Паоло Мальдини
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.12.23 в 22:45
Монца Монца
Ювентус Ювентус
4.10 3.55 1.94
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 01 Декабря
13:42 · Италия. Серия А
В «Аталанте» сообщили, что не готовы отпустить Миранчука в аренду
13:16 · Италия. Серия А
Чинквини: «В «Аталанте» Миранчуку игрового времени ждать не стоит»
13:13 · Италия. Серия А
Мальдини не исключил переезд в Саудовскую Аравию
12:33 · Италия. Серия А
«Рома» нашла замену Моуринью слухи
11:49 · Италия. Серия А
Влахович: Саудовская Аравия? Я никогда не думал об уходе из «Ювентуса»
11:02 · Англия. Премьер-лига
Мальдини — о Тонали: «Он не был нужен даже скаутам»
10:31 · Италия. Серия А
Аршавин: «Давно понятно, что Миранчук не нужен «Аталанте»
09:12 · Италия. Серия А
Анчелотти высказался о взаимоотношениях с Моуринью
01:41 · Италия. Серия А
Наингголан возвращается на поле в Индонезии
30 Ноября
21:39 · Италия. Серия А
Беннасер возвращается в заявку «Милана» после длительной травмы
19:31 · Италия. Серия А
​«Наполи» ищет замену для Осимхена – есть три кандидата
18:35 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: Зачем мне «Факел»? Хочу тренировать «Ювентус»
16:43 · Англия. Премьер-лига
​Лаутаро Мартинеса в АПЛ не будет
16:17 · Италия. Серия А
​В каком клубе мечтает играть Хвича – отец игрока дал ответ 2
14:12 · Италия. Серия А
Стало известно, при каком условии «Аталанта» готова отпустить Миранчука в другой клуб эксклюзив
Все новости
Рекомендуем