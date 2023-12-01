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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» нашла замену Моуринью слухи

01 Декабря 2023 • 12:33 Комментировать
Сассуоло
...
Рома
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03.12 20:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может покинуть свой пост.

Ранее сообщалось, что португальский специалист заинтересован в работе со сборной Бразилии. Кроме того, за Моуринью следит мадридский «Реал».

По информации Calciomercato, сменить Моуринью в «Роме» может действующий наставник «Монцы» Раффаэле Палладино, который отлично зарекомендовал себя в прошлом сезоне.

После 13 туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, сумев набрать 21 очко.

В воскресенье, 3 декабря, «Рома» на выезде сыграет с «Сассуоло». Встреча 14-го тура Серии А должна будет стартовать в 20:00 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Раффаэле Палладино Монца ещё теги

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