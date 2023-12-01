Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аршавин: «Давно понятно, что Миранчук не нужен «Аталанте»

01 Декабря 2023 • 10:31 Комментировать

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о карьере полузащитника Алексея Миранчука, ныне играющего в Италии за «Аталанту».

«Миранчук не нужен «Аталанте»? Мне кажется, это понятно давно. Не понимаю, почему они его сохранили. Алексей и его окружение будут искать выход этой зимой. Ему надо менять команду», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Миранчук не проходит в состав «Аталанты». В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел четыре поединка в чемпионате Италии, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение Алексея с клубом из Бергамо рассчитано до середины 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Аталанта Алексей Миранчук ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.12.23 в 22:45
Монца Монца
Ювентус Ювентус
4.10 3.55 1.94
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 01 Декабря
11:49 · Италия. Серия А
Влахович: Саудовская Аравия? Я никогда не думал об уходе из «Ювентуса»
11:02 · Англия. Премьер-лига
Мальдини — о Тонали: «Он не был нужен даже скаутам»
10:31 · Италия. Серия А
Аршавин: «Давно понятно, что Миранчук не нужен «Аталанте»
09:12 · Италия. Серия А
Анчелотти высказался о взаимоотношениях с Моуринью
01:41 · Италия. Серия А
Наингголан возвращается на поле в Индонезии
30 Ноября
21:39 · Италия. Серия А
Беннасер возвращается в заявку «Милана» после длительной травмы
19:31 · Италия. Серия А
​«Наполи» ищет замену для Осимхена – есть три кандидата
18:35 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: Зачем мне «Факел»? Хочу тренировать «Ювентус»
16:43 · Англия. Премьер-лига
​Лаутаро Мартинеса в АПЛ не будет
16:17 · Италия. Серия А
​В каком клубе мечтает играть Хвича – отец игрока дал ответ 2
14:12 · Италия. Серия А
Стало известно, при каком условии «Аталанта» готова отпустить Миранчука в другой клуб эксклюзив
13:19 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет купить нового полузащитника
13:10 · Россия. Премьер-лига
Российской футболисткой «Чертаново» интересуется «Барселона» слухи
11:44 · Англия. Премьер-лига
Агент Кивиора находится в Милане, игрок хочет покинуть «Арсенал»
06:08 · Италия. Серия А
Ди Марцио: «Пиоли не собираются увольнять, все понимают, что дело в травмах»
Все новости
Рекомендуем