Аршавин: «Давно понятно, что Миранчук не нужен «Аталанте»

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о карьере полузащитника Алексея Миранчука, ныне играющего в Италии за «Аталанту».

«Миранчук не нужен «Аталанте»? Мне кажется, это понятно давно. Не понимаю, почему они его сохранили. Алексей и его окружение будут искать выход этой зимой. Ему надо менять команду», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Миранчук не проходит в состав «Аталанты». В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел четыре поединка в чемпионате Италии, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение Алексея с клубом из Бергамо рассчитано до середины 2025 года.