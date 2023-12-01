Анчелотти высказался о взаимоотношениях с Моуринью

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, какие у него взаимоотношения с португальским специалистом Жозе Моуринью, занимающим пост главного тренера «Ромы».

«У нас великолепные отношения. У меня также есть связь с «Ромой», ведь я был капитаном этой команды. В моей памяти сохранились прекрасные воспоминания о том времени», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Напомним, что Анчелотти вернулся в мадридский гранд летом 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона. Руководство «королевского» клуба планирует предложить итальянцу новое соглашение.