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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти высказался о взаимоотношениях с Моуринью

01 Декабря 2023 • 09:12 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, какие у него взаимоотношения с португальским специалистом Жозе Моуринью, занимающим пост главного тренера «Ромы».

«У нас великолепные отношения. У меня также есть связь с «Ромой», ведь я был капитаном этой команды. В моей памяти сохранились прекрасные воспоминания о том времени», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Напомним, что Анчелотти вернулся в мадридский гранд летом 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона. Руководство «королевского» клуба планирует предложить итальянцу новое соглашение.

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Реал Мадрид Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью ещё теги
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