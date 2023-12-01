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Чемпионат Италии. Серия А

Наингголан возвращается на поле в Индонезии

01 Декабря 2023 • 01:41 Комментировать

Бельгийский полузащитник с индонезийскими корнями Раджа Наингголан решил вернуться на поле - и будет выступать на своей родине, в Индонезии. Его новая команда называется «Бхаянгкара», выступающая в высшей лиге индонезийского чемпионата. Честолюбивые амбиции руководства клуба подкупили Наингголана, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress. Уже послезавтра, в воскресенье, Раджа прилетит в Индонезию из Брюсселя.

- Это правда. Мы связывались с Раджой ранее, и он согласился выступать за нас. Третьего декабря он прилетит в Индонезию из Брюсселя, - гласит пресс-релиз клуба.

Наингголан запомнился своими выступлениями прежде всего в Италии - в составе «Ромы» и миланского «Интера».


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Евро-Футбол.Ру,
Раджа Наингголан Бхаянгкара
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