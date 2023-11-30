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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» ищет замену для Осимхена – есть три кандидата

30 Ноября 2023 • 19:31 Комментировать

В обозримом будущем нападающий Виктор Осимхен наверняка покинет «Наполи». Клуб Серии А уже подыскивает замену для нигерийца, и, если верить информации 90min, на радаре неаполитанцев оказались три кандидата.

По данным источника, в шорт-листе «Наполи» находятся Джонатан Дэвид из «Лилля», Виктор Бонифасе из «Байера» и Луи Опенда из «РБ Лейпцига».

23-летний Дэвид оценивается порталом Transfermarkt в 60 миллионов евро. 23-летний Опенда «стоит» 45 миллионов евро, а 22-летний Бонифасе – 40 миллионов евро.

Отметим, что «Наполи» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
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