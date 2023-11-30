Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​В каком клубе мечтает играть Хвича – отец игрока дал ответ

30 Ноября 2023 • 16:17 Комментировать (1)

Хвича Кварацхелия уже второй сезон проводит в «Наполи» и показывает там высокий уровень футбола. Отец грузинского футболиста, Бадри Кварацхелия, назвал клуб, в котором хотел бы оказаться Хвича.

«Хвича всегда мечтал и мечтает играть за «Реал». Я в этом уверен. Для Хвичи игра против «Реала» была особенной. В моей семье все болеют за «Реал», кроме меня», - слова Бадри приводит Transfer News Live, ссылаясь на Geo Team.

За «Наполи» Хвича Кварацхелия провёл 60 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 18 голов и 22 голевых паса на партнёров.

Напомним, что «Наполи» в среду проиграл в гостях у «Реала» со счётом 2:4.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Хвича Кварацхелия Бадри Кварацхелия ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
30 Ноября 2023 в 16:45
ай ясен-перец мы ента сказали ышо кады он в рубике начал блистаць.. хе..
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
16:43 · Англия. Премьер-лига
​Лаутаро Мартинеса в АПЛ не будет
16:17 · Италия. Серия А
​В каком клубе мечтает играть Хвича – отец игрока дал ответ 1
14:12 · Италия. Серия А
Стало известно, при каком условии «Аталанта» готова отпустить Миранчука в другой клуб эксклюзив
13:19 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет купить нового полузащитника
13:10 · Россия. Премьер-лига
Российской футболисткой «Чертаново» интересуется «Барселона» слухи
11:44 · Англия. Премьер-лига
Агент Кивиора находится в Милане, игрок хочет покинуть «Арсенал»
06:08 · Италия. Серия А
Ди Марцио: «Пиоли не собираются увольнять, все понимают, что дело в травмах»
04:02 · Италия. Серия А
Стало известно, когда Мхитарян продлит контракт с «Интером» слухи
02:48 · Италия. Серия А
​Бывший голкипер «Интера»: «Руди Гарсию действительно следовало увольнять»
29 Ноября
21:34 · Италия. Серия А
Инсайдер ди Марцио оценил вероятность увольнения Пиоли из «Милана»
20:13 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» хочет подписать топ-защитника 7 слухи
19:41 · Италия. Серия А
​Названо условие возможного увольнения Пиоли из «Милана» 1 слухи
16:33 · Италия. Серия А
Шевченко был предложен «Милану» в качестве временного тренера
16:28 · Италия. Серия А
Руководство «Милана» проведёт встречу с Пиоли, но тренера пока не собираются увольнять
16:20 · Англия. Премьер-лига
Журналистка Килес: «Думаю, де Лаурентис может отпустить Осимхена в январе»
Все новости
Рекомендуем