​В каком клубе мечтает играть Хвича – отец игрока дал ответ

Хвича Кварацхелия уже второй сезон проводит в «Наполи» и показывает там высокий уровень футбола. Отец грузинского футболиста, Бадри Кварацхелия, назвал клуб, в котором хотел бы оказаться Хвича.

«Хвича всегда мечтал и мечтает играть за «Реал». Я в этом уверен. Для Хвичи игра против «Реала» была особенной. В моей семье все болеют за «Реал», кроме меня», - слова Бадри приводит Transfer News Live, ссылаясь на Geo Team.

За «Наполи» Хвича Кварацхелия провёл 60 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 18 голов и 22 голевых паса на партнёров.

Напомним, что «Наполи» в среду проиграл в гостях у «Реала» со счётом 2:4.