«Аталанта» настаивает на том, чтобы в условиях возможной аренды полузащитника Алексея Миранчука был прописан пункт об обязательном праве выкупа российского футболиста.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Аталанта» согласна отпустить Миранчука в аренду зимой, но при этом настаивает на обязательном праве выкупа. На данный момент в его услугах заинтересованы «Торино» и ещё несколько клубов в Италии, однако никакой конкретики от них пока нет.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» шесть матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.