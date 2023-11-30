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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, при каком условии «Аталанта» готова отпустить Миранчука в другой клуб эксклюзив

30 Ноября 2023 • 14:12 Комментировать
Торино
...
Аталанта
04.12 22:45

«Аталанта» настаивает на том, чтобы в условиях возможной аренды полузащитника Алексея Миранчука был прописан пункт об обязательном праве выкупа российского футболиста.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Аталанта» согласна отпустить Миранчука в аренду зимой, но при этом настаивает на обязательном праве выкупа. На данный момент в его услугах заинтересованы «Торино» и ещё несколько клубов в Италии, однако никакой конкретики от них пока нет.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» шесть матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

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