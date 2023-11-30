«Ювентус» хочет купить нового полузащитника

Шотландский полузащитник Льюис Фергюсон, правами на которого владеет «Болонья», может перейти в более статусный клуб итальянского чемпионата.

Согласно информации Tuttosport, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Представители «старой синьоры» наблюдали за игрой Фергюсона на матче «Болоньи» против «Лацио» в начале ноября.

Трансферная стоимость шотландца оценивается в 12 миллионов евро. Трудовой договор Льюиса с «Болоньей» рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 13 поединков, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.