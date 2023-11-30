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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет купить нового полузащитника

30 Ноября 2023 • 13:19 Комментировать

Шотландский полузащитник Льюис Фергюсон, правами на которого владеет «Болонья», может перейти в более статусный клуб итальянского чемпионата.

Согласно информации Tuttosport, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Представители «старой синьоры» наблюдали за игрой Фергюсона на матче «Болоньи» против «Лацио» в начале ноября.

Трансферная стоимость шотландца оценивается в 12 миллионов евро. Трудовой договор Льюиса с «Болоньей» рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 13 поединков, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

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Болонья Ювентус Льюис Фергюсон ещё теги
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