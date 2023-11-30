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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Марцио: «Пиоли не собираются увольнять, все понимают, что дело в травмах»

30 Ноября 2023 • 06:08 Комментировать

Известный итальянский журналист Джанлука ди Марцио уверен в том, что наставнику «Милана» Стефано Пиоли не грозит отставка, даже несмотря на неудачи клуба в последних матчах. По мнению ди Марцио, руководство клуба хорошо осознает, что проблема кроется не в работе тренера, а в том, что в его составе много травмированных игроков, в том числе лидер нападения - португалец Рафаэл Леау.

- Пиоли останется тренером «Милана» как минимум до конца сезона. я не вижу иных сигналов. Не думаю, что он утрачивает контроль над командой. Просто есть серьезные проблемы, как травмированные игроки и короткая скамейка, - цитирует слова ди Марцио pianetamilan.it.


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